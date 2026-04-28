İzmir'in en iyi restoranları arasında zirvede Vino Locale duruyor. Şef Ozan Kumbasar'ın eşi Seray Kumbasar ile birlikte yönettiği bu Urla restoranı, 2026 seçkisinde 2 Michelin yıldızı kazanarak Türkiye'de bu seviyeye ulaşan ikinci mekan oldu. Diğer yıldızlı isimler ise OD Urla, Teruar Urla ve Narımor. Peki bu mekanları diğerlerinden ayıran ne, başka hangi adresler dikkat çekiyor?

Michelin yıldızlı İzmir restoranları hangileri?

Vino Locale tartışmasız listenin tepesinde. Ozan Kumbasar, Türk teruarını Tayland ve Japonya esintileriyle harmanlıyor; menü altı haftada bir yenileniyor. Sıfır atık felsefesi sayesinde aynı zamanda yeşil yıldızı da bünyesinde tutuyor. Eşi Seray Kumbasar ise Türkiye'de ilk kez verilen Michelin Sommelier Ödülü'nün sahibi.

OD Urla, Şef Osman Sezener'in çocukluğunun geçtiği aile arazisinde kurulu. Zeytin ağaçları ve üzüm bağlarının arasındaki cam yapıda, malzemelerin yarısı tesiste yetiştiriliyor. Kömür ateşinde pişirme tekniği mekanın imzası. Teruar Urla ise Şef Osman Serdaroğlu'nun "az çoktur" felsefesini yansıtıyor; dana kuyruk terrini ya da limonlu zeytinyağlı tagliolini gibi tabaklar çıkıyor. Hem kırmızı hem yeşil yıldızı var. Narımor'da ise Almanya'dan dönen Şef Atilla Heilbronn, birkaç masalık küçük mekanında Türk mutfağına farklı bir yorum getiriyor.

Bib Gourmand listesindeki uygun fiyatlı adresler

Lezzet kalitesi yüksek ama bütçe dostu mekanlar için Michelin'in Bib Gourmand listesi var. İzmir bu listede güçlü temsil ediliyor. Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, La Mahzen, Tavacı Recep Usta, Aslında Meyhane, Asma Yaprağı, Kemal'in Yeri ve Partal Kardeşler Balık Restoran bu kategoride yer alıyor.

Asma Yaprağı, Alaçatı'nın gözde mekanlarından. Şef Ayşe Nur Mıhçı'nın yönetiminde sürdürülebilir mutfak yaklaşımıyla yeşil yıldız almayı başardı. Boşnak böreğinin şehirdeki en güçlü adresi ise Ayşa Boşnak Börekçisi; Karşıyaka'daki bu küçük mekan İzmirlilerin nesilden nesile aktardığı bir gelenek haline geldi.

Tavsiye listesindeki diğer iyi restoranlar

Yıldız kazanmasa da Michelin'in tavsiye ettiği mekanlar arasında çok sayıda İzmir adresi bulunuyor. Birinci Kordon Balık, Çark Balık Çeşme, Esca, Roka Bahçe, Amavi, Kasap Fuat'ın hem Alsancak hem Çeşme şubeleri, İsabey Bağevi, Levan, Hus Şarapçılık, Sota Alaçatı ve Ortaya Alaçatı bunların başında geliyor.

Kordon'da rakı balık geleneğini yaşamak isteyenler için Birinci Kordon Balık Restoran iyi bir başlangıç noktası. Et severler için Kasap Fuat ve Seyhan Et öne çıkan adresler. Şarap kültürüne meraklılar ise Urla'daki İsabey Bağevi'nde hem üretim hem sofra deneyimini bir arada bulabilir.