Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, ilçedeki meslek edindirme ve kişisel gelişim programlarına yenilikçi bir halka daha ekledi. Belediye tarafından açılan “Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk” kursu, özellikle iletişim becerilerini profesyonel düzeye taşımak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, “Bucalıların yaşam boyu öğrenme serüvenlerine katkı sunma misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz,” açıklamasını yaptı.

Bucalılardan iletişim becerileri kursuna yoğun ilgi

Belediye, ilçe sakinlerinin kişisel gelişimlerini destekleme gayesiyle, Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle tamamen ücretsiz bir eğitim programı başlattı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde haftanın üç günü süren dersler, gerek günlük hayatta gerekse profesyonel yaşamda etkili iletişim yeteneklerini güçlendirmeyi ve bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen Bucalılar için önemli bir fırsat sunuyor. En az lise mezunu olma şartının arandığı bu 80 saatlik kapsamlı programda, katılımcıların diksiyon ve konuşma becerileri geliştiriliyor.

Özgüven ve topluluk önünde ifade yetisi geliştiriliyor

Kursun temel amaçları arasında, katılımcıların yalnızca doğru ve güzel konuşmasını sağlamak değil, aynı zamanda özgüvenlerini artırmak ve herhangi bir topluluk karşısında kendilerini rahatça ve ikna edici bir şekilde ifade edebilme yetkinliğini kazanmaları yer alıyor. Kursiyerler, bu sayede hem sosyal çevrelerinde hem de kariyer yolculuklarında önemli bir fark yaratacak yetkinlikler edinmiş oluyor.

Başkan Duman: "Nitelikli gelişime zemin hazırlıyoruz"

Başkan Görkem Duman, ilçenin dört bir yanında farklı alanlarda açılan eğitimlerle Bucalıların sürekli öğrenme faaliyetlerine destek sağladıklarını vurguladı. Başkan Duman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Belediye olarak fiziki altyapı çalışmalarımızın yanı sıra, hemşehrilerimizin nitelikli gelişimine zemin hazırlamak, sosyal belediyeciliğin en temel sorumluluğudur. Bu diksiyon ve iletişim kursumuz, vatandaşlarımızın iletişim yetilerini kuvvetlendirerek onların bireysel ve mesleki gelişim yolculuklarına eşlik etme çabamızın somut bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı.