Artan iş yükü, uzun nöbet saatleri ve çalışma koşullarındaki sorunlara sağlık çalışanları tarafından dikkat çekilerek yetkililere çağrıda bulunuldu. Ebeler ve hemşireler adına yapılan açıklamada, sağlık sistemindeki mevcut sorunların çalışanları tükenme noktasına getirdiği belirtildi. Ayrıca, “Artık yeter, tükendik” mesajı dikkatleri çekti.

“80 saat fazla çalışıyoruz”

Ebeler ve hemşireler, diğer kamu çalışanlarına göre çok daha yoğun bir çalışma temposuna sahip olduklarını ifade ederken, bazı dönemlerde haftalık çalışma sürelerinin 60-70 saate kadar çıktığı belirtildi.

Gece nöbetlerinin fiziksel ve psikolojik yüküne sağlık çalışanları tarafından dikkat çekilirken, fazla mesailerin çoğu zaman yeterli karşılık bulmadığını ifade edildi. Açıklamada, “Tüm insanlar uyurken çalışan sağlık emekçileri, emeğinin karşılığını alamıyor” denildi.

“Dönüşüm programı mesleki itibarı zedeledi”

Sağlık çalışanları, yıllardır uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) sistemini de sert sözlerle eleştirdi. Sistemin sağlık hizmetlerini insan odaklı olmaktan uzaklaştırdığı belirtilirken, sağlık çalışanlarının artık hastadan çok evrak ve bilgisayar işlemleriyle uğraşmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada; mesleki itibarın giderek zayıfladığı, iş yükünün sürekli arttığı, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğinin ikinci plana itildiği, sistemin daha çok “müşteri memnuniyeti” anlayışıyla yürütüldüğü belirtildi.

“Personel yetersizliği var”

Hastanelerde yaşanan personel eksikliğine de açıklamada dikkat çekilirken, özellikle gece nöbetlerinde ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

“Liyakatsizlik ve adaletsizlik”

Açıklamada hastane yönetimlerine yönelik eleştiriler de bulunuldu. Sağlık çalışanları, bazı personellerin ayrıcalıklı uygulamalardan faydalandığını, diğer çalışanların ise ayda 7-8 kez gece nöbetine bırakıldığını öne sürdü.

Nöbet ücretlerinin ödenmemesi için zorunlu izin uygulamalarının devreye sokulduğu iddia edilirken, bunun gündüz mesailerindeki personel yükünü daha da artırdığı belirtildi.

Ebeler ve hemşirelerden talepler!

Sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerini de net bir şekilde ifade etti. Talepler arasında: tüm ek ödemelerin maaşa yansıtılması ve emekliliğe dahil edilmesi, 5 geceden fazla gece nöbetinin yasaklanması, ebe ve hemşire açığının acilen kapatılması, gece mesaisinin gündüz mesaisine göre iki kat ücretlendirilmesi, gebeliği tespit edilen çalışanlara nöbet yasağı getirilmesi, 5 yıla 1 yıl fiili hizmet zammı verilmesi, 7 gün 24 saat hizmet verecek ücretsiz kreşlerin açılması" yer aldı.

Beklentiler belirtildi!

Sağlık çalışanları ayrıca hastane yönetimlerine yönelik beklentilerini de ifade etti. Talepler arasında şu başlıklar öne çıktı:

Hastaların teşhislerine uygun kliniklere yatırılması,

Kliniklerde 24 saat yeterli personel bulundurulması,

Solunum desteğine bağlı hastaların yoğun bakımlara alınması,

Hastane hijyeninin artırılması,

Tıbbi malzeme kalitesinin yükseltilmesi,

Otopark hizmetlerinde eşitlik sağlanması,

Klinik değişikliklerinde şeffaf ve adil bir komisyon sistemi oluşturulması.