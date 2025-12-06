Ege ve İzmir basınının önemli isimlerinden biri olan İbrahim Ethem Akbulut'tan acı haber geldi. Meslek hayatında muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar birçok gazete ve TV'de görev alan Akbulut'un ani kaybı, İzmir basınında büyük üzüntü yarattı.

Akbulut'un Urla'da bulunan evinde banyoda fenalaştığı ve düştüğü, kafasını vurarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Cansız bedeninin ise yakınları tarafından bulunduğu ifade edildi.

Başarılarla dolu bir kariyer!

1959 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Ethem Akbulut, önce Atatürk Lisesi ardından ise Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Muhabir olarak mesleğe başlayan Akbulut, köşe yazarlığı, spor müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Star TV’de uzun yıllar temsilcilik ve programcılık görevlerinde bulunan Akbulut son olarak, slkajans adlı internet sitesinde mesleki çalışmalarına devam ediyordu.