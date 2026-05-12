Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde bu yıl Türkiye'nin, Gazze ve 30 farklı ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı ifade edildi.

Kurban etlerinin konserve haline getirilerek yıl boyunca dağıtıldığını belirten Yılmaz, özellikle Gazze’de yaşanan insani krize vurgu yaptı.

Konserveye dönüştürülüyor!

Kızılay’ın uzun yıllardır sürdürdüğü vekaletle kurban modeli hakkında detayları aktaran Fatma Meriç Yılmaz, kesilen kurban etlerinin modern tesislerde işlendiğini ifade etti.

Kesimlerin ardından etlerin parçalandığını, pişirildiğini ve konserve haline getirildiğini belirten Yılmaz, bu yöntem sayesinde ürünlerin raf ömrünün yaklaşık 3 yıla kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.

5 ilde yapılacak!

Bu yıl kurban kesimlerinin Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara’da yapılacağını açıklayan Yılmaz, bağış sürecinin dijital platformlar üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirebildiğini belirtti.

Vatandaşların internet sitesi, mobil uygulama ya da şubeler aracılığıyla vekalet verebileceğini ifade eden Yılmaz, bağış bedellerinin taksitli olarak da ödenebildiğini ifade etti.

Kesim sürecine ilişkin bilgi veren Yılmaz, “Bağışçılarımıza vekalet işlemlerinin ardından bilgilendirme mesajları gönderiyoruz. Kesimler tamamlandıktan sonra da kurban ibadetinin yerine getirildiğine dair tekrar bilgi veriyoruz.” dedi.

“Veteriner ve noter gözetiminde yapılıyor”

Kurban kesimlerinde hijyen ve dini kurallara büyük önem verildiğinin altını çizen Kızılay Başkanı, tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kurbanlık hayvanların veteriner kontrolü altında olduğunu söyleyen Yılmaz, kesimlerin din görevlilerinin gözetiminde, noter ve veteriner huzurunda gerçekleştirildiğini söyledi.

“Sadece savaşla değil açlıkla da mücadele ediliyor”

Yılmaz, “Gazze sadece savaşın değil, açlığın da ortasında. Özellikle et ürünleri bölgedeki insanlar için hayati önem taşıyor” dedi.

Kurban bedelleri belli oldu!

Kızılay’ın 2026 yılı vekaletle kurban hisse bedelleri de netleşti. Gazze için belirlenen hisse bedelinin 17 bin 250 lira olduğunu söyleyen Yılmaz, yurt dışı operasyonlarında ise ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinde taze et dağıtımı yapılacağını ifade etti.

Yurt dışı kurban hisse bedelinin ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiği kaydedildi.