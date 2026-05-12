İzmir'in en güzel köyü tek bir cümleyle yanıtlanamayacak kadar zengin bir başlık. Çünkü her köy farklı bir hikâye, farklı bir lezzet ve farklı bir manzara sunuyor. Yine de hafta sonu kaçamağı planlayanların listesinde değişmez isimler bulunuyor.

İzmir'in en güzel köyü hangisi?

İzmir’in en güzel köyleri arasında zirveye yerleşen ilk isim Şirince. Selçuk ilçesine bağlı bu köy, eski Rum evleri, dar taş sokakları, bağları ve meyve şaraplarıyla yalnızca İzmir’in değil Türkiye’nin de en bilinen köylerinden. 2012’deki kıyamet kehaneti sırasında popülerliği patlayan Şirince, Matematik Köyü ve Tiyatro Medresesi gibi projelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Hemen ardından Ödemiş’e bağlı Birgi geliyor. Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti olan köy, asırlık çınar ağaçları, ahşap işçilikli Çakırağa ve Sandıkoğlu konakları, Ulu Cami ve İmam Birgivi Türbesi’yle SİT alanı statüsünde koruma altında. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren bu köy, sanat ve ilim merkezi kimliğini hâlâ koruyor.

İzmir'in en güzel köyleri arasında Urla bölgesi

Urla’nın saklı cenneti Barbaros köyü, denize uzak konumuna rağmen taş evleri ve her yıl düzenlenen Oyuk Korkuluk Festivali’yle ünlü. Yörük geleneklerini sürdüren köy, üniversite mezunu hatta akademisyen nüfusuyla bambaşka bir köy profili çiziyor. Bademler köyü ise 1969’dan beri Türkiye’nin kendi tiyatrosuna sahip tek köyü olma özelliğini taşıyor. Tiyatrosu, müzesi ve kütüphanesiyle kültürel bir uğrak yeri.

Çeşme’nin Germiyan köyü ise organik ürünleriyle, festivalleriyle ve çiftçi Nuran hanımın evlerin duvarlarına yaptığı renkli resimlerle gezginleri büyülüyor. Türkiye’nin ilk Slow Food köyü unvanını taşıyan bu yerleşim, yavaş yaşam meraklılarının vazgeçilmezi.

Saklı hazine: Lübbey ve Kozbeyli köyleri

Ödemiş’in Lübbey köyü, gerçek bir hayalet köy. Sadece 10 kişinin yaşadığı bu yerleşim, terk edilmiş taş evleri ve bakir doğasıyla fotoğrafçıların gözdesi. Foça’ya bağlı Kozbeyli köyü ise tarihi taş evleri, dar sokakları ve manzarasıyla Türkiye’nin en güzel köyleri arasında gösteriliyor.

Çeşme’nin Ildırı köyü ve Karaburun’un Kösedere köyü de listede yer alıyor. Ildırı, Erythrai Antik Kenti’ne komşu konumu ve dünyanın en güzel gün batımıyla; Kösedere ise Öküz Köftesi, Üzüm Festivali ve antik bağcılık mirasıyla bambaşka bir Ege deneyimi sunuyor. Urla’nın Özbek köyü de balıkçı geleneği ve Osmanlı dönemine uzanan geçmişiyle bu listenin son durağı.