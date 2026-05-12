İzmir Karabağlar’da dün gece saatlerinde bir taksi şoförü, müşteri olarak aracına aldığı şahıs tarafından boğazına bıçak dayanarak gasp edilmek istendi. Ölümle burun buruna gelen şoför Çetin Bulut, saldırganın bileğini tutarak faciayı önledi. Olayın ardından kaçan şüpheli E.B., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı.

"Seni öldürmeye geldim" diyerek saldırdı

Şoför Çetin Bulut’un ifadelerine göre olay şöyle gelişti: Konak’tan binen yolcu, aracı Uzundere’deki ıssız bir şantiye alanına yönlendirdi. Varış noktasında ödeme yapmak yerine bıçağına sarılan saldırgan, Bulut’un boğazına hamle yaptı. Yaşadığı dehşeti anlatan Bulut, "Beni özellikle tenhayat çekti. 'Seni kesmeye, öldürmeye geldim' diyerek saldırdı. Eğer bileğinden yakalamasaydım şu an hayatta olmayabilirdim," dedi. Arbede sırasında boynundan ve göğsünden yaralanan talihsiz şoför, bir boşluk bulup araçtan inerek kurtulmayı başardı.

Emniyet güçleri zanlıyı otobüste yakaladı

Saldırganın elinden kaçarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Bulut’un yardımına yunus polisleri yetişti. Emniyet güçleri, eşkalini belirledikleri E.B.'yi kaçmaya çalıştığı halk otobüsünde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Alptuğ Eyüpoğlu, konunun takipçisi olduklarını açıkladı. Eyüpoğlu, saldırının planlı olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi;

"Müvekkilimin ıssız bölgeye götürülmesi ve şahsın 'öldürmeye geldim' beyanı, suçun tasarlanarak işlendiğini gösteriyor. Araç içindeki ses ve görüntü kayıtları her şeyi kanıtlıyor. Bu sadece bir gasp girişimi değil, kasten öldürmeye teşebbüstür."

Kamera sisteminin önemi bir kez daha anlaşıldı

Olayda araç içi kameranın varlığı, hem saldırganın kimliğinin tespitinde hem de suçun niteliğinin belirlenmesinde kilit rol oynadı. Avukat Eyüpoğlu, bu sistemlerin tüm ticari araçlarda can güvenliği için zorunlu olması gerektiğini hatırlattı. Yaralı şoför Çetin Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

