Son Mühür- Haziran ayının başlaması ile birlikte üreten kadınların gelir kapası olan ve Konak Belediyesi tarafından düzenlenen Karantina Meydanı’ndaki Gece Kermesi, bu kez Gün Batımı Konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. El emeği ürünlerin sergilendiği stantlar sevdiklerine hediye almak isteyenleri ağırlarken, müzik ve dans gösterileri ise yaz akşamına renk kattı. Etkinliğe katılım sağlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, üretici kadınlarla bir araya geldi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gün batımında müzik ve dans rüzgarı

Meydanda kurulan sahnede birçok dans türü izleyiciyle buluştu. Gün batımının büyüleyici atmosferinde düzenlenen etkinlikte, Konak Kültür Orkestrası eşliğinde sahne alan Deniz Aygün Araal, seslendirdiği şarkılarla coşkuyu en üst seviyelere taşıdı.

Başkan Mutlu: "Her perşembe burada olmak büyük mutluluk"

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Ben Karantina Meydanı’nı çok seviyorum. Denizin kıyısında, gün batımının ve ardından gökyüzünün büründüğü eşsiz renkler eşliğinde, dünyanın en üretken kadınlarının el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan kermesimiz, müziğimiz ve sıcak sohbetlerimizle çok özel bir atmosfer oluşuyor. Her perşembe burada sizlerle bir araya gelmek büyük heyecan ve mutluluk veriyor. Bu akşamın, herkes için keyifli olmasını sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki bu güzel yaz akşamını birlikte paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.