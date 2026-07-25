Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Mavinin içinde verdiği mücadelesini attığı sağlam kulaçlarla büyük bir zafere dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün özel sporcusu 23 yaşındaki Tuna Tunca, başarısına başarı kattı. Ocean's Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu bitirme hedefine bir adım daha yaklaşan Tunca, çok sayıda denizanasının yer aldığı, 14 derecelik sıcaklığa sahip suda yüzdü.

Saatler 08.00’i gösterdiğinde Kuzey İrlanda-Donaghadee’den kulaç atmaya başlayan Tunca, ilk bölümü oldukça rahat tamamladı. Güçlü gelgitler ve giderek soğuyan havaya rağmen hızını kaybetmeyen Tunca tarih yazarak karaya ulaştı.

Hem annesi hem de yol arkadaşı

Başarılı yüzücünün ihtiyaçlarını yakınındaki bir tekneden takip eden annesi ve en büyük yol arkadaşı Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onarak ve Emre Deliveli de yoğun destek verdi. İzmirli sporcu Tuna Tunca parkurun son kısmında oldukça zor bir akıntıyla da karşılaştı. Akıntıdan dolayı yaklaşık üç saat boyunca aynı yerde kulaç atmak zorunda kalan Tunca, azmi ve kararlılığıyla güçlü akıntıları yendi. Yüzücü Tuna Tunca 16 saat sonunda İskoçya-Port Patrick’te karaya adım attı ve Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı.