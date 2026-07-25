Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Basmane ve çevresindeki kamuya ait alanları işgal edip izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ürünlere el konuldu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verildi.

Hem yaya hem de araç trafiğini etkiliyor

Vatandaşın huzuru ve güvenliği için faaliyetlerini sürdüren ekipler, kent merkezindeki kamuya ait alanları işgal eden seyyar satıcılara geçit vermiyor. Basmane ve çevresinde yoğunlaştırılan denetimlerde izinsiz satış yapan satıcıların kaldırımları ve yol güzergahlarını işgal etmeleriyle hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledikleri tespit edildi.

Denetimler kararlılıkla sürecek

Yapılan denetimler sırasında yaya geçişlerini zorlaştırdıkları ve kamu düzenini bozdukları belirlenen seyyar satıcıların ürünlerine de el konuldu. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Ekipler, kamuya ait alanların amacı dışında kullanılması ve kaldırımların işgal edilmesine izin verişmeyeceğini belirtti. Ayrıca, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğinin de altı çizildi.