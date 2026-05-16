Son Mühür/Selda Meşe- Karadeniz temsilcisi Samsunspor, İzmir’in güçlü ekibi Göztepe’yi kendi evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Ligi prestijli bir konumda bitirmeyi hedefleyen Samsunspor, taraftarı önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyor.

Avrupa kupalarına katılım hedefine ulaşamayan Göztepe ise zorlu deplasmandan zaferle dönerek sezonun prestij galibiyetini almak niyetinde. Futbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Hem Karadeniz hem de İzmir futbolunu yakından ilgilendiren bu sezon finalinde, yğüksek tempolu ve taktiksel açıdan kalitesi yüksek bir mücadele futbolseverleri bekliyor.

Hangi kanalda, saat kaçta?



Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma 16 Mayıs Cumartesi günü (bugün) oynananacak.

Süper Lig'in son haftasındaki kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Nefes kesen mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izleyiciyle buluşacak.

Muhtemel 11'ler

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou; Kayan, Coulibaly, Holse, Ndiaye; Mariu

Göztepe: Lis; Bokele, Heliton, Altıkardeş; Cherni, Miroshi, Mohammed, Kurtulan; Antunes, Santos, Janderson