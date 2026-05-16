Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) bu dönem ortalığı kasıp kavuran ve taraftarına uzun yıllar sonra tekrar Süper Lig heyecanı yaşatan Göztepe, play-off yarı final serisinde pes etti.

Serinin kaderini belirleyecek olan üçüncü ve son karşılaşmada, Bandırma deplasmanında Parmos Bordo BK ile bir araya gelen sarı-kırmızılılar, sahadan 82-65’lik skorla mücadeleyi kaybetti.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi, finale yükselme şansını ve Süper Lig biletini son anda kaybetmiş oldu.

TBL’ye çıktığı ilk senede böylesine büyük bir başarı elde eden Göztepe, planladığı finale ulaşamamış olsa da sergilediği performansla alkış topladı.

Nehir Berk: "Büyük hayaller kurdurdu"

Maçın sonrasında üzüntü duyan ancak oyuncularının mücadelesiyle gurur duyduğunu belirten Göztepe Antrenörü Nehir Berk, "Bütün sezon çok büyük emek vererek ve iyi basketbol oynayarak buraya kadar geldik. Bu takım, oynadığı basketbolla hem bize hem de taraftarlarımıza daha büyük hayaller kurdurdu." dedi.

"Hikayeyi devam ettirmeyi çok istedik, maalesef başaramadık"

Süper Lig avantajı yakalamışken turnuvaya veda etmenin burukluğunu yaşadıklarını saklayaman Berk, "Finale kalıp bu hikayeyi devam ettirmeyi çok istedik ama maalesef başaramadık" ifadelerini kullandı.

"Tüm ekibimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum"

Salondan başları dik ayrıldıklarını dile getiren genç antranör Nehir Berk, "TBL'deki ilk sezonumuzda Göztepe camiasını en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştık. Bunu başardığımıza inanıyor ve takımımla gurur duyuyorum.

Tüm ekibimize ve oyuncularımıza, sezon boyunca gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı bugün mutlu edemedik ama onların da bu takımla gurur duyduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar bize inanıp destekledikleri için onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.