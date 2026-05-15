Trendyol Süper Lig’i 55 puanla 5’inci sırada sürdüren Göztepe, sezonun final maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İzmir ekibinde sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Krastev, sol bek İsmail ve stoper Furkan kadroda yer almıyor. Tedavisi devam eden Efkan ise Samsun’a götürüldü ancak oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Avrupa ihtimali sürüyor

Ligi 5’inci sırada bitirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Göztepe, 54 puanlı takipçisi RAMS Başakşehir ile çekişiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor’u mağlup etmesi durumunda sezonu 5’inci sırada tamamlamayı garantileyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor’un kazanması halinde, lig beşincisi olan takım UEFA Konferans Ligi’ne katılım hakkı elde edecek. Göztepe’nin puan kaybetmesi durumunda ise Başakşehir’in Gaziantep FK karşısında alacağı sonuç sıralamayı belirleyecek. Olası puan eşitliğinde genel averajı daha iyi olan Başakşehir üst sırada yer alacak.

Maç statta taraftarlarla dev ekrandan izlenecek

Samsun’daki maça gidemeyen taraftarlar için Gürsel Aksel Stadı’nda özel bir organizasyon yapılacak. Göztepeli sanatçı Gazapizm’in statta vereceği konser öncesinde, Samsunspor-Göztepe karşılaşması dev ekranlardan canlı yayımlanacak. Gazapizm ve Zeynep Bastık’ın sahne alacağı etkinlik için yayın haklarının alındığı açıklandı. Sanatçı Gazapizm, yayıncı kuruluşla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve saat 20.00’deki kritik müsabakanın stadyumdaki taraftarlarla birlikte izleneceğini duyurdu.

