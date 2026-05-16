Geleneksel tarım ürünlerinin organik yetiştiricilikle yeniden değer bulduğu günümüzde, Aydın kırsalından dikkat çeken bir üretim hamlesi geldi. Uzun yıllar dış görünüşü gerekçesiyle rağbet görmeyen yerli domates, İncirliovalı çiftçilerin elinde tekrar hayat bularak pazar tezgahlarına doğru yola çıktı.

İLK ÜRÜNLER TOPRAKLA BULUŞTU

Karabağ Mahallesi sınırları içerisinde yaşayan kadın girişimci Ebru Ceylan ile 52 yaşındaki eşi Sezgin Ceylan, bahçelerine ektikleri fidelerin ilk meyvelerini topladı. Tarımsal faaliyetlerin zorluklarına göğüs gererek üretim sürecini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Ebru Ceylan, "İlk hasadımızı yaptık, çok memnunuz. Çok güzel bir heyecan. Bahçe işi emek isteyen, çok zor bir iş. Bu yüzden başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizin Rabbim emeklerinin karşılığını versin" şeklinde konuştu.

"ESKİLER BU DOMATESE 'DANGALAK' DERLERDİ"

Hasat coşkusunu paylaşan ve bu sezon bahçelerinde farklı bir türe yer verdiklerini belirten Sezgin Ceylan ise ürünün geçmişteki algısına dikkat çekti. Tüketicilerin artık görsellikten ziyade doğallığa yöneldiğini savunan Ceylan, "Bu yıl ilk defa denediğimiz bir ürün yerli domates. Eskiden bu domates, şeklinden dolayı pek tutulmazdı. Eskiler bu domatese ‘dangalak’ derlerdi. Şimdi ise organik olduğu, lezzeti ve tadı nedeniyle çok seviliyor" diyerek değişen tüketici taleplerini aktardı.

KİLOSU 100 TL OLACAK

Toplanan kırmızı mahsulün aracı olmadan doğrudan halkla buluşturulması hedefleniyor. Gerekli hazırlıkların ardından yerel tezgahlara indirilecek olan organik üretimin kilogram fiyatının yaklaşık 100 TL seviyesinde satılması bekleniyor.

"KURU AĞAÇ DİKSENİZ YEŞERECEK"

Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri çerçevesinde bahçedeki çalışmalara bizzat katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yörenin tarımsal potansiyelini övdü. Bölgenin sahip olduğu verimli arazilerin her zaman kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Rabbim bizlere öyle bereketli topraklar nasip etmiş ki kuru ağaç dikseniz yeşerecek. Bu ilçenin kıymetini bileceğiz. Üreticilerimizin, esnafımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Unutulan tatların yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzeti yerli domatesin yeniden üretilmesi çok güzel bir durum. Değerli üreticilerimize bu özel ürüne sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu olsun. Rabbim tüm üreticilerimize bol ürünlü, bereketli ve huzurlu bir sezon diliyorum"