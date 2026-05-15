Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Kritik ve zorlu mücadele 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarı önünde Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçen sarı kırmızılı İzmir ekibi, son haftada da galibiyet alarak ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Göztepe, antrenmanlarını tamamladı.

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Samsunspor maçı hazırlıklarını Urla 'da noktalandırdı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarını tamamlayan Göztepe, idmana ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynanırken, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ardından Göztepe, özel uçakla Samsun'a iniş yaptı.

