Son Mühür/Selda Meşe- İzmir Göztepe Rotary Kulübü ile İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) iş birliğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. “Birlikte El Ele; Dayanışma Kültürü” temasıyla gerçekleştirien yarışma, barış, hoşgörü, dayanışma ve birlikte yaşama kültürüne vurgu yaparak farklı coğrafyalardan sanatçıları ortak bir duyarlılıkta buluşturdu.

Uluslararası standartlara uygun yapısı ve sunduğu prestijli platform ile öne çıkan yarışma,

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) onayıyla düzenlendi.

Bu yıl yarışmaya 35 ülkeden 380 fotoğrafçı, toplam 1340 eser ile katılım sağlandı. Önceki yıllarla birlikte değerlendirildiğinde organizasyon; yaklaşık 70 ülkeden 5.500 fotoğrafçıyı ve 23.000’e yakın fotoğrafı bir araya getirerek uluslararası ölçekte güçlü bir sanat platformuna dönüştü.

Yarışma kapsamında ödül ve sergilenmeye değer görülen 140 seçkin fotoğraf, 5–31 Mayıs tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

"Farkındalık yaratmayı sürdüreceğiz"



Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın açılış konuşmasını yapan Göztepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ahmet Can Öztürk, “Bu çalışmayı yazılı ve dijital basın, sosyal medya, sergiler ve sunumlar aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturarak farkındalık yaratmayı sürdüreceğiz. Barış ve sevgi dolu bir dünya özlemine katkı sunan tüm fotoğrafçılara teşekkür ederiz.” dedi.

İFOD Başkan Yardımcısı Hüseyin Şalış ise, derneğin fotoğraf sanatına gönül verenleri bir araya getiren köklü bir yapı olduğunu ifade etti. Fotoğrafın yalnızca bir anı değil; duygu ve gerçeği görünür kılan güçlü bir anlatım dili olduğunu vurgulayarak, sergilenen eserlerin ortak insani değerleri ve dayanışma ruhunu yansıttığını dile getirdi.

Ödül alan sanatçılar açıklandı

FIAP Altın Madalya: Pinu Rahman (Bangladeş)

TFSF Altın Madalya: Zorian Lishchynsky (Ukrayna)

FIAP Gümüş Madalya: Erdal Türkoğlu (Türkiye)

TFSF Gümüş Madalya: Ahmed Russell (Bangladeş)

FIAP Bronz Madalya: Barun Rajgaria (Hindistan)

TFSF Bronz Madalya: Rizal Adi Dharma (Endonezya)