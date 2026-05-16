Son Mühür- Dün Özgür Özel’in İzmir’de olması siyaseti oldukça hareketlendirdi. İzmir mesaisinde açılışa katılan Özel kenti gezerken AK Partili Eyyüp Kadir İnan için sert ifadelerde bulunmuştu. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan zehir zemberek sözler söyleyerek cevap vermişti.

Dün yaşanan bu hadise hala devam ediyor. Birçok isim bu duruma tepki gösterirken bir tepki de AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Metehan Yeğen’den geldi. AK Partili Yeğen CHP’nin yaşadığı durumu siyasi çaresizlik olarak görerek şu ifadelerde bulundu:

“İzmir’e yıllardır hizmet üretmek yerine algı ve hamaset siyaseti yapanların bugün kalkıp Eyüp Kadir İnan’a laf yetiştirmeye çalışması tam anlamıyla siyasi çaresizliktir.

Önce herkes dönüp kendi kapısının önünü temizleyecek…

Kurultay süreçlerinde ortaya saçılan iddialar, bavullar, para trafiği, etkin pişmanlık ifadeleri ve belediyelerde kurulan akraba düzenleri ortadayken; kimse İzmir’in evladı olan, bu şehir için gece gündüz çalışan Eyüp Kadir İnan’a ahlak ve siyaset dersi vermeye kalkmasın.

Eyüp Kadir İnan; İzmir’in sokaklarında büyümüş, bu şehrin derdiyle dertlenen, “İzmir’e daha ne kazandırabiliriz?” diye mücadele eden bir isimdir. İzmir denildiğinde gözleri parlayanlarla; İzmir’i yıllardır hizmetten mahrum bırakıp sadece konuşanları bu millet çok iyi ayırıyor.

AK Parti’nin eser siyaseti ortadadır.

CHP’nin ise artık üstünü örtemediği kirli iç hesaplaşmaları…

İzmir de, Türkiye de kimin samimi olduğunu gayet iyi görüyor.”