Son Mühür - Göz göz gücüne güç katmaya devam ediyor. Sultan Ligi ekiplerinden Göztepe genç kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar dış transferde daha önce anlaşma sağlanan Aybüke Özel'le sözleşme imzalandığını açıkladı.

24 yaşındaki Aybüke Özel’in libero pozisyonunda oynadığını ve son takımının Eczacıbaşı olduğunu belirten Göztepe Özel’in daha önce Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyesi'nde de forma giydiğini de hatırlattı.

İşte transferi gerçekleşen 24 yaşındaki Aybüke Özel transferi için kullandığı ifadeler:

"Göztepemize hoş geldin Aybüke Özel. Libero pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Aybüke Özel ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Aybüke; Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyesi'nde de forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Aybüke"