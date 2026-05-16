Son Mühür- İzmirli ünlü rap sanatçısı Gazapizm’in 16 Mayıs Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda vereceği büyük konser öncesi kentte tatlı bir telaş başladı.

Hayranlarının heyecanla beklediği bu büyük gece öncesinde, ünlü sanatçı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne önemli bir çağrıda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Gazapizm, konser çıkışında halkın mağdur olmaması ve ulaşımda sorun yaşanmaması için ek sefer konulmasını ve seferlerin sıklaştırılmasını istemişti.

" ’Süzülerek’ eşliğinde mahallemizi pırıl pırıl yaptık"

Gazapizm’in talebine ilk yanıt Konak Belediyesi’nden gelmişti. Sanatçının popüler şarkılarına gönderme yapan belediye, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “Ünlü rap sanatçısı Gazapizm’in, yarın Gürsel Aksel Stadyumu’nda vereceği ve herkesin sabırsızlıkla beklediği konser öncesinde, ‘’Süzülerek’’ eşliğinde mahallemizi pırıl pırıl yaptık.

Aynı gün Avrupa bileti için deplasmanda mücadele edecek Göztepemize yürekten inanıyor, kentimize heyecan katan bu güzel organizasyonun keyifle geçmesini diliyoruz.” demişti.

Metro ve tramvay sefer saatleri uzatıldı

Konak Belediyesi’nden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi de adım atarak konser günü için ulaşım planlamasını değiştirdi.

Büyük stadyum konserlerinin sonrasında yaşanan yoğunluk ihtimaline karşı belediye, metro ve tramvay hatlarında son sefer saatlerini esnetti.

İzmir Tramvayı’nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, “Gazapizm konseri sonrası ulaşımda yanınızdayız!” denilerek İzmirlilere müjde verildi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, cumartesi gecesi İzmir Metrosu (Evka 3 – Fahrettin Altay hattı) ve Konak Tramvayı’nda seferler saat 00.40’a kadar uzatıldı.