Olay, Karabağlar'a bağlı Gülyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki N.K.’ye ait kuyumcu dükkanının önüne gece saatlerinde kimliği belirsiz maskeli bir şahıs geldi.

Yanında getirdiği tabancayı dükkana çeviren saldırgan, arka arkaya ateş ettikten sonra karanlıkta hızla gözden kayboldu.

Silah seslerini duyanlar polise haber verdi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden emniyet ekiplerine haber verdi. İhbarın sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, dükkan çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Gerçekleştirilen incelemelerde kurşunların iş yerine isabet ettiği ve dükkanda maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı

Saldırganı yakalamak için çalışmalara başlayan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı. Kimliği Ş.C. olarak tespit edilen şüpheli, polisin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı

Emniyete götürülen Ş.C.’nin sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, saldırı anına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Maskeli saldırganın dükkanı kurşunladığı o korku dolu anların, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdığı bilgisine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.