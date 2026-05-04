SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediye Meclisi'nde yarın gözler AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu’nda olacak. Çıkrığı bir televizyon canlı yayınında şok açıklamalar yapan Eroğlu, "naylon fatura" iddialarını belgeleriyle gündeme taşımıştı. 29 milyon 100 bin fatura trafiğini onaylayan , faturayı kesen holdingin eski yöneticisi olması "etik" ve "liyakat" ilkeleri ile bağdaşmadığını, bir makete 4,5 milyon lira ödendiğini açıklayan Fırat Eroğlu'nun bugün yapılacak mecliste aynı iddiaları gündeme getirmesi bekleniyor.



Son Mühür Ortaya Çıkarmıştı



Karabağlar Belediyesi’nde milyonluk kentsel dönüşüm bütçesini yöneten Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal’ın, belediyeye dev faturalar kesen SAMPAŞ Holding’de daha önce 10 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yaptığını SON MÜHÜR ortaya çıkarılmıştı. Haberimizin ardından Umut Akbal’ın ilk hamlesi, LinkedIn özgeçmişini apar topar silmek oldu. Ancak silinen dijital izler, Fırat Eroğlu’nun elindeki belgelerle yeniden canlandı. Eroğlu’nun iddiasına göre, ihale yasasını baypas etmek için belediye iştiraki olan Spor A.Ş. üzerinden kurulan trafikle, Akbal’ın eski şirketine milyonlarca lira aktarıldığını gündeme taşıdı.



Gözler Eroğlu'nda



Yarın meclis toplantısında Fırat Eroğlu’nun televizyon canlı yayınında dile getirdiği soruları Eroğlu'nun, Başkan Helin Kınay'a,'Bir kentsel dönüşüm maketi için gerçekten 4,5 Milyon TL mi ödendi mi?, 29 milyon 100 bin TL’lik devasa fatura trafiğini onaylayan müdürün, faturayı kesen holdingin eski yöneticisi olması "etik" ve "liyakat" ilkeleri ile nasıl bağdaşıyor?, açık ihale yapmak yerine neden belediye iştirakleri üzerinden "ihalesiz" alım yolu tercih edildi? sorularını sorması bekleniyor. Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay’ın, bugüne kadar sessiz kaldığı bu somut belgeler ve "LinkedIn skandalı" karşısında nasıl bir savunma yapacağı merakla bekleniyor.

Muhabir: Cumhur Erkek