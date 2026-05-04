İzmir’in sokaklarını temizlemek amacıyla emniyet güçleri yine başarılı bir oprasyona daldılar. İzmir’in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda amaç yasaklı madde satıcılarını ele geçirmekti.

Olay yasaklı madde satıcılarının sevkiyat yaparken polis ekipleriyle kovalamacasıyla başladı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelileri takibe almışlardı. Sevkiyatın gerçekleştiğini tespit eden polisler harekete geçti. O esnada polisi fark eden 3 kişi kaçmaya başladı.

28 yaşındaki A.D, 24 yaşındaki H.Ş, 36 yaşındaki Ş.A. polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından dudurularak yakalandı. Kaçarken yakalanmayacağını düşünerek attıklaraı poşette ve bindikleri motosiklette ve uyuşturucuyu çıakrdıkları tespit edile iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde, biri anahtar görünümünde olmak üzere 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.

3 şüpheliye gözaltı!

Yakalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.