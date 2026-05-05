Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediyesi Mayıs ayı olağan birinci oturumu Başkan Helil Kınay öncülüğünde gerçekleşti. Sakin geçen meclis oturumunda AK Partili Fırat Eroğlu, 19 Mayıs öncesinde açılması beklenen Atatürk Spor ve Gençlik Merkezi ile ilgili Başkan Kınay’a soru önergesi yöneltti.

Fırat Eroğlu: Gençlik merkezi ne zaman faaliyete geçecek?

Atatürk Spor ve Gençlik Merkezi’nin tamamlandığı halde açılmadığını söyleyen ve konuyla ilgili Başkan Helil Kınay’a soru soran AK Partili Fırat Eroğlu, “19 Mayıs’a az gün kaldı, Atatürk Spor ve Gençlik Merkezi’miz siz göreve geldiğinizde yüzde 85 seviyesindeydi, bu tesisi herkes merakla bekleniyor ancak inşaat bitmesine rağmen spor kulüplerimiz hala burayı kullanamıyor. Bir çok kez bu konuyla ilgili şikayetler dile getirildi. Fakat bu süreç büyükşehir meclisinden geçti, burası faaliyete ne zaman geçecek?” dedi.

“Bakanlıklardan onay bekliyoruz”

AK Partili Eroğlu’nun sorusuna yanıt veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “İnşaatın tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İzBB’den onay almıştık, dolayısıyla ilgili bakanlıklardan onay sürecini bekliyoruz. Bir sonraki mecliste detaylı cevabı veririz.” şeklinde konuştu.

Bütçe aktarmasına oy birliği

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2026 yılı bütçesinde yer alan “Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları” bütçe tertibinde yer alan ödeneklerin yıl içinde tamamının kullanılmayacağı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün resmi tören ve organizasyonlarında kullanılan organizasyon hizmet alımlarına ait 2026 yılı ödeneğinin yetmeyeceğinden Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesindeki bahse konu ödeneklerden 5.500.000,00 TL’nin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri” bütçe tertibine aktarılması ile ilgili önerge oy birliği ile komisyonlara gönderildi.