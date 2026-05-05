Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi mayıs ayı oturumunda sakin geçen gündemin ardından dilek temenni bölümünde AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri karşılıklı polemiklerle birbirlerini eleştirdi.

Uğur Özcan: Ben burada Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettirmem

Dilek ve temenniler bölümünde söz alarak, CHP’li meclis üyesi Kadir Dalgıç’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dalga geçen bir sosyal medya paylaşımı yaptığını aktaran AK Partili Uğur Özcan, “Kimse sayın Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez, eden arkadaş bunun bedelini öder. Burada gereğini yapmanız gerekiyor sayın Başkan, bunu Kadir Dalgıç yaptı. Ben burada Cumhurbaşkanımıza hakaret ettirmem.” dedi.

Fırat Eroğlu: Kadir Dalgıç hakkında suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “CHP meclis üyesi Kadir Dalgıç, az önce Uğur bey videoyu gösterdiğinde kıkır kıkır gülüyordu. Söz konusu videoda sayın Cumhurbaşkanımıza terör örgütü diyor bunu paylaşan Kadir Dalgıç’tır. Siz kimsiniz? Biz Kadir Dalgıç hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Benim bazı çizgilerim vardır. Kadir Dalgıç bundan bir sene önce oto hırsızlığı yaptığı için karakolda ifade verdi. Sadece o değil, Burcu Ugantaş eşi Koray Ugantaş ile ekipsiniz. Sen kimsin bizlere ve Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorsun? Helil Kınay tiyatro devam etsin istiyor. Başkanvekili yaptığınız kişi kaçak yapı yapıyor, öteki arkadaşınız sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Helil Kınay gelebileceği son noktaya geldiniz, Allah Karabağlar halkına sabır versin, eve düşen yıldırım gibisiniz.” ifadelerini kullandı.

Helil Kınay: Cümlelerimize uygun şekilde konuşalım

Tartışmaların sonrasında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise “Burası Karabağlar Meclisi, oturduğumuz koltuklara bize oy veren seçmenlere uygun bir şekilde cümlelerimizi dile getirerek meclisimizde cümlelerimizi aktaralım. Siz mahalle kavgasında muhabbet ettiğinizi zannediyorsunuz. Öncelikle biz bir kamu kuruluşuyuz devleti temsil ediyoruz. Sadece biz değil bu ülkenin her bir vatandaşı bu kapsamda sözlerimizi ortaya koyarken, bu mecliste konuşulan cümlelerde hiç kimsenin Cumhurbaşkanı'na, bakana, bir kamu görevlisine, bir vatandaşa hakaret edilmesi kabul edilemez dolayısıyla kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur kimseye hiç bir ortamda suç işleme özgürlüğü yoktur. Kimsenin bu cümleleri söylerken de farklı algılar yaratma özgürlüğü yoktur. Yasal süreçler işlemesi gerekiyorsa da gereken yapılır. Ben videoyu izlememiştim ancak şu an tüm Türkiye izledi. Buradaki ifadelerin herhangi birisi tarafından kullanılmasını doğru bulmuyorum.” şeklinde konuştu.