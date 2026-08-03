Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar’da sokaklara bırakılan moloz ve hacimli atıklar, hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu bütçesine ek yük getiriyor. Belediye yönetimi, maliyeti yıllık 80 milyon lirayı bulan sorunu çözmek için mülki idare, emniyet ve meslek odalarıyla koordinasyon toplantısı yaptı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kaçak moloz, eski mobilya ve işletme kaynaklı atıkların sokaklara bırakılması yerel yönetimi ve ilgili kurumları harekete geçirdi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma ve ilgili esnaf odalarının temsilcileri katıldı. İki yıldır yürütülen koordinasyon çalışmalarının devamı niteliğindeki görüşmede, atık yönetimindeki sorumluluklar ve denetim yetkileri ele alındı.

Bütçeye yıllık 80 milyon liralık yükü oluyor

İlçe genelinde kaçak dökülen atıkların toplanması için bütçeden ciddi bir kaynak ayrıldığını belirten Belediye Başkanı Helil Kınay, sahipsiz atıkların temizlenmesinin belediyeye yıllık maliyetinin yaklaşık 80 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kınay, çevre sağlığı ve kent estetiği gerekçesiyle yürütülen bu temizlik operasyonlarının doğrudan belediyenin yasal sorumluluk alanında olmadığını savunarak; maliyet, iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi için tüm kurumların denetim ve toplama süreçlerinde etkin rol alması gerektiğini ifade etti.

2 yılda 4 milyon lira ceza kesildi

Sokaklara kaçak atık bırakılmasını engellemek amacıyla idari yaptırımlar da uygulanıyor. Zabıta bünyesindeki Çevre Hizmetleri Ekibi ve belirli noktalara yerleştirilen 10 güvenlik kamerası aracılığıyla yürütülen denetimlerde, Nisan 2024 ile Temmuz 2026 tarihleri arasında 707 idari işlem yapıldı. Kaçak döküm tespit edilen kişi ve işletmelere toplam 4 milyon 70 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.

Toplantıda ise atıkların kaynağında kontrol edilmesi, kurumlar arası denetim mekanizmalarının artırılması ve toplama süreçlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

