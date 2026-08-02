Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Karabağlar ilçesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm hamlesinde kritik eşik aşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle yürütülen Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk grup hak sahibiyle imzalar resmen atıldı. Masadaki planlar gerçeğe dönüştü. Süreç hızla ilerliyor.

400 hak sahibi ve 250 yapıyı kapsıyor

Karabağlar Belediyesi’nde düzenlenen törende hak sahipleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Helil Kınay, imzaların sadece bir prosedür olmadığını vurguladı. Yaklaşık 6 hektarlık alanı kapsayan ilk etap projesi, bölgedeki 400 hak sahibini ve 250 binayı yakından ilgilendiriyor.

Parsel bazlı kaçak yapılaşma dönemi tamamen kapandı. Bütüncül bir planlama esas alınıyor.

Aksüner Mahallesi’nin de içinde bulunduğu 106 hektarlık riskli alanda tüm koordinasyon yetkisinin belediyede olduğunu hatırlatan Kınay, temel hedeflerinin sadece beton binaları yenilemek değil, mahalle kültürünü koruyarak güvenli yaşam alanları inşa etmek olduğunu söyledi.

"Söylentilere değil, belediyenize inanın"

Kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyaran Başkan Kınay, kapılarının herkese açık olduğunu belirtti. Dışarıdaki asılsız söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kınay, "Aklınıza takılan her konuyu uzman ekiplerimize sorun, doğru bilgiyi doğrudan belediyemizden alın" çağrısında bulundu.

Törene katılan mahalle sakinleri de bilgilendirme süreçlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bundan sonraki adım ne olacak?

Haziran ayında başlayan uzlaşma maratonunda imza süreçleri kademeli olarak devam edecek. Anlaşma sağlanan tüm vatandaşlarla imzalar tamamlandıktan sonra hazırlanan dosya onay için Bakanlığa sunulacak.

