İzmir’in Aliağa ilçesinde emniyet güçleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetim ve kontroller sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri sonucunda, şahsın M.E. olduğu ve adli makamlarca arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

Polis ekiplerinin titiz takibi neticesinde kimliği tespit edilen M.E.’nin, 2 ayrı ‘dolandırıcılık’ suçundan hakkında toplam 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Uzun süredir arandığı öğrenilen hükümlü, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere hemen emniyete götürüldü. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal prosedürlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgede suç ve suçlularla mücadeleye yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi.