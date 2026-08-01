Son Mühür- Karabağlar Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısında, deprem sonrası yapılaşma süreçlerini doğrudan ilgilendiren kritik bir imar planı değişikliği önerisi ele alınacak. Meclis gündemine taşınan komisyon raporuna göre, İzmir genelinde 30 Ekim 2020 depreminde 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak belirlenen yapılar, 1998 öncesi ruhsat alarak yapılaşmış binalar ile 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen binaların dönüşümüne ilişkin uygulama esaslarında değişikliğe gidilmesi öneriliyor.

5 yıllık süre 10 yıla çıkarılsın öngörüsü

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları içerisinde yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları'nda değişiklik talep ediliyor. Plan notlarında yeni yapı ruhsatı işlemleri için tanımlanan 5 yıllık sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülürken, bu düzenlemeyle deprem sonrası dönüşüm sürecinde mevcut plan koşullarını koruyan alanlarda ruhsat alma süresinin uzatılması amaçlanıyor. Söz konusu öneri, 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek Karabağlar Belediye Meclisi toplantısında meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

İlgili önerge şu şekilde;

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin 01.03.2021 tarih ve 05.196 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan ve 09.03.2026 tarih ve 04.316 sayılı kararı ile yeniden ele alınan İzmir ili genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılaşmış yapılar ve 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında; yürürlükteki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2021 tarih ve 05.952 ve 09.05.2022 tarih ve 05.564 sayılı kararları ile onaylanan “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırları ile bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Hükümlerinin 15. maddesinde yer alan yeni yapı ruhsatı işlemlerine yönelik tanımlanmış olan "5 yıl" sürenin "10 yıl" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisinin değerlendirilmesi hk. (Etüt ve Proje Md. E.468913)"