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Emniyetteki ilk işlemleri noktalanan hükümlü, cezasının infazı için adli mercilere gönderildi.

Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Polis ekiplerince gerçekleştirilen Genel Bilgi Toplama (GBT) ve kimlik sorgusunda, K.O.A.'nın İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "kardeşi kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Saat 01.00 sıralarında durumundan şüphelenilen K.O.A. isimli kişi ekipler tarafından durdurularak kimlik kontrolüne tabi tutuldu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde gece saatlerinde denetim düzenledi.

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