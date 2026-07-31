Son Mühür / Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın belediye meclis üyelerine yönelik basına kapalı gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katılımın düşük kalması üzerine AK Parti Grubu’ndan eleştiri geldi. Konuyu gündeme getiren Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, toplantıya 37 meclis üyesinden sadece 9’unun katıldığını belirtti.

O başlıkları tek tek sordu: Ne anlatıyorsunuz?

“Bu tablo bile belediyenin içine sürüklendiği yönetim anlayışının en açık göstergesidir. Peki ne anlatıyorsunuz?” sorusu soran Eroğlu, “İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlenen kapanan, ardından kayıt dışı gelir elde etmek için mühür fekki yapılarak işletilmeye devam edilen Uzundere’deki havuzda enfeksiyon kaptırdığınız çocukları mı? Mükerrer faturaları mı? Usulsüz ihaleleri mi? Osman Aksüner’deki naylon kentsel dönüşümünüzü ve bunun üzerinden kesilen milyonluk naylon faturaları mı? Osman Aksüner Mahalle Muhtarı’na, naylon kentsel dönüşümde halkı kandırsın diye peşkeş çektiğiniz; belediyeye 100 metre mesafedeki, belediye personeline temizlettiğiniz kaçak bit pazarını mı? Belediye iştiraklerimiz Karbel ve Karabağlar Spor AŞ’ye aktardığınız usulsüz milyonlarca lirayı mı? İştiraklerimizden aktarılan milyonların ihalesiz çıkışlarını mı? Yapılan bütün kamu yararına işleri ve ihaleleri durdurmanıza rağmen, borçsuz devraldığınız belediyeyi nasıl 2,5 milyar lira borca sürüklediğinizi mi?” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Aynı işleri nasıl üç farklı yerde ihale ettiğinizi mi? Önceki dönemde yapımına başlanan Yeşilyurt Pazaryeri’ni AVM yapmaya çalışmanızı mı? Uğantaş ailesiyle birlikte Karabağlar halkının parasını nasıl hiç ettiğinizi mi? Yoksa bugüne kadar cevap vermekten kaçtığınız bütün gerçekleri mi anlatıyorsunuz? Biz bunların hepsini ve daha fazlasını zaten biliyoruz! Asıl merak ettiğimiz, bunları anlatacak cesareti bu salonda gösterebiliyor musunuz?”

Toplantı iki gün önce duyurulmuş, işte konuşulanlar…

Öte yandan, toplantının rutin gündeme dair bir toplantı olduğu öğrenildi. Toplantı duyurusunun iki gün önce yapıldığı belirtilirken özellikle belediyenin mevcut durumu, personelde yapılan değişiklikler ve araç alım süreçlerinin masaya yatırıldığı ifade edildi. Başkan yardımcılarının ve ilgili müdürlerin de toplantıya katıldığı, meclis üyelerinden sadece 9 kişinin katılım gösterdiği, pek çok meclis üyesinin de mazeret belirttiği öğrenildi. Toplantıda Belediye Başkanı Helil Kınay’ın, belediyedeki işçi ve memur sayısının azaldığına dair açıklama yaptığı ve araçların nasıl alındığına dair bilgiler paylaştığı bilgisi edinildi.