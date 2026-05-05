İzmir'in en büyük tekstil firmaları söz konusu olduğunda akla gelen isimlerin büyük kısmı küresel markalara üretim yapan ihracat odaklı şirketler. Hugo Boss, Sun Tekstil, Roteks, Üniteks, Mosi, Narkonteks ve Menderes Tekstil bu listenin en bilinen oyuncuları arasında yer alıyor. EBSO’nun 100 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında da bu firmaların önemli bölümü kendine yer buluyor.

İzmir'in en büyük tekstil firmaları arasında Sun Tekstil ve Hugo Boss

Torbalı’da yerleşik Sun Tekstil, EHKİB ödüllerinde 2023 yılı İhracat Platin Ödülü’nü kucaklayarak şehrin zirvesine oturdu. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Melis Vekiloğlu’nun başında olduğu firma, halka açık yapısı ve global markalara yaptığı üretimle öne çıkıyor. Hugo Boss Tekstil Sanayi ise Almanya merkezli markanın İzmir’deki üretim üssü; binlerce kişilik istihdamıyla EBSO listesinin değişmez isimleri arasında. Çiğli AOSB’deki Roteks Tekstil de denim ve hazır giyim ihracatında 20-70 milyon dolar bandında işlem hacmiyle altın madalya kategorisinde anılıyor.

İzmir'in en büyük tekstil firmaları içinde aile şirketleri ve markalar

Üniteks Tekstil, Ünsal ailesinin yönetimindeki ihracat hacmiyle EHKİB platin kategorisinin uzun süre şampiyonu oldu, 100 milyon dolar barajını aşan nadir İzmir firmaları arasında. Sarnıç merkezli Mosi Tekstil, 2005’te üç kişilik ekiple kurulup yıllık 1,2 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaşarak şehrin en fazla ihraç eden ilk 10 üreticisi arasına girdi. İç giyim ve termal ürün ihtisasıyla bilinen Narkonteks de hem yurt içi hem ihale pazarında güçlü bir oyuncu konumunda. Spot Tekstil, VF Ege Giyim, Menderes Tekstil ve TYH Uluslararası Tekstil de şehrin ihracat liginde sürekli yer alan markalar.

İzmir'in en büyük tekstil firmaları neden bu kadar güçlü

Şehrin pamuk üretim havzasına yakınlığı, Aliağa ve Kemalpaşa hattındaki lojistik altyapı, Ege Serbest Bölgesi’nin sunduğu vergi avantajları ve Avrupa pazarına kısa nakliye süresi İzmir’i hazır giyim üretiminde avantajlı kılıyor. Ar-Ge merkezleri kuran firma sayısının her yıl artması, Endüstri 4.0 yatırımları ve sürdürülebilirlik sertifikaları da rekabet gücünü destekliyor. Sektörün önündeki en büyük zorluk ise yükselen işçilik maliyetleri karşısında Bangladeş ve Mısır gibi ülkelerle fiyat rekabeti.