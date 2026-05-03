İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı.

Çilingir çağrıldı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yürüttüğü çalışmalarda M.G.'nin (27) saklandığı adresi belirledi. Dün sabah saatlerinde adrese operasyon düzenlendi. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı. İkamete giren ekipler, içeride şahsı bulamayınca aramayı derinleştirdi.

Gardırop içinden çıktı

Yapılan detaylı arama sonucunda zanlı, saklandığı gardırobun içinde bulundu bu durum ise şaşkınlık yarattı ve şahıs gözaltına alındı.

11 ayrı suç dosyası varmış

M.G.'nin UYAP sorgusunda tam 11 ayrı suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Zanlının suç dosyası bir hayli kabarık; 5 ayrı nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, 5 ayrı bina içi hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak. Ayrıca ikamette yapılan aramalarda 2 uyuşturucu hap, 2 bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



