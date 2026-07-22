Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Karabağlar Akademi Yaz Programı sona erdi. Beş farklı bölümden 23 üniversite öğrencisi, üç hafta boyunca Selvili ve Şehitler mahallelerinde incelemeler yaparak çocuk odaklı kentsel tasarım projeleri hazırladı.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı tamamlandı. "Çocuk Dostu Kent" temasıyla yürütülen çalışmaya peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinden 23 üniversite öğrencisi katıldı.

Sokak tarayarak veri topladılar

29 Haziran - 21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında öğrenciler; Selvili ve Şehitler mahallelerinde saha çalışmaları yürüttü. Çocuklarla birlikte mahalle yürüyüşleri yapıldı, oyun alanları ve kamusal mekânlar yerinde incelendi.

Sosyoloji öğrencileri mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek sosyal analizler hazırladı. Elde edilen veriler doğrultusunda teknik disiplinlerdeki öğrenciler şu projeleri geliştirdi:

Güvenli yaya ulaşım rotaları

Erişilebilir kamusal alanlar

Yeni oyun, spor alanları ve cep parklar

Bisiklet yolları ve çocuk dostu kent mobilyaları

Projeler etap etap hayata geçirilecek

Toplantının açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, akademinin bilimsel bilgi ile yerel yönetim deneyimini bir araya getirdiğini belirtti. Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız ve Şehitler Mahalle Muhtarı Ömer İlhan da projelerin mahallelere katkı sağlayacağını ifade etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise kentlerin çocukların güvenle yaşayabildiği alanlarla anlam kazandığını söyledi. Geçen yıl hazırlanan projelerin önemli bir kısmını uyguladıklarını hatırlatan Kınay, bu yıl geliştirilen çocuk dostu kent önerilerini de aşamalı olarak hayata geçireceklerini bildirdi.

Emeği geçenlere plaket ve belge verildi

Programın sonunda projeye katkı sunan akademisyenler Prof. Dr. Hikmet Gökmen, Prof. Dr. Uğur Tekin, Doç. Dr. Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Prof. Dr. Deniz Yükseker Tekin ve Nurdan Çağla Çamaş’a plaket verildi.

Destek sağlayan diğer akademisyenlere teşekkür belgesi, programa katılan 23 üniversite öğrencisine ise katılım belgeleri takdim edildi. Törenin ardından fuaye alanında açılan sergide hazırlanan projeler detaylı olarak incelendi.

