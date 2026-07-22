Devletin çıkardığı kanuna uyup "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alanlar, Maliye’nin geriye dönük devasa cezalarıyla karşılaşmıştı. Mağdur ev sahiplerinin gözü kulağı yargıdaydı ve beklenen müjdeli karar Danıştay’dan geldi.

Ev Kiralamak Şirket Kurmak Anlamına Gelmez

Maliye, evini turizm amaçlı kiralayan herkesi birer otel sahibiymiş gibi değerlendirip geçici vergi, KDV ve vergi ziyaı cezası kesiyordu. Danıştay ise olaya son derece gerçekçi ve insani bir noktadan yaklaştı. Mülk sahibinin kiracıya yemek vermediği, her gün çarşaf değiştirip oda temizliği yapmadığı durumlarda ticari bir organizasyondan bahsedilemez. Ortada sadece bir gayrimenkulün kiralanması vardır ve bunun vergisi de normal kira geliri oranındadır.

Haksız Yere Kesilen Cezalara Fren

Yüksek mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı, Maliye’nin İzmirli ev sahipleri üzerindeki ceza baskısını bir anda kaldırdı. Şirket kurmaya zorlanan, geriye dönük defter incelemeleriyle mağdur edilen binlerce vatandaş rahat bir nefes aldı.

Ödenen Vergiler İade Edilecek Mi?

Hakkını aramak isteyen İzmirliler için önlerinde iki temiz yol duruyor. Geçmişte kesilen haksız cezaları vergi dairesine yatıranlar, VUK 118’inci madde doğrultusunda "vergilendirme hatası" dilekçesi vererek parasını talep edebilecek. İkinci yöntemde ise esastan çıkacak nihai kararla birlikte Maliye’nin kapısı çalınarak ödenen tutarlar faiziyle geri istenebilecek.