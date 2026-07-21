İzmir’in Karabağlar ilçesinde mobilya ustası olarak çalışan Abdullah Erdal’ın kamyonetine Siirt'te işlendiği belirtilen bir trafik ihlali sebebiyle 10 bin lira değerinde idari para cezası kesildiğini öğrenince şoka uğradı. Ceza işlemini E-Devlet üzerinden gelen bildirimle öğrenen Erdal, hayatında hiç Siirt'e gitmediğini söyleyerek, yanlışlığın düzeltilmesini istiyor.

“Siirt ile hiçbir alakamız yok”

Erdal yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah telefonuma, ticari amaçla kullandığımız kamyonetimizin plakasına 10 bin lira trafik cezası kesildiğine dair bir mesaj geldi. E-Devlet'ten cezanın nerede kesildiğine baktığımızda Siirt yazdığını gördük. Benim memleketim Karaman, iş yerimiz ise Karabağlar Sanayi Sitesi'nde. Siirt ile hiçbir alakamız yok.

Bu araç bugüne kadar en uzak memleketimiz Konya'ya, bir de büyük deprem felaketinde malzeme götürmek için Hatay'a gitti. Bunun haricinde aracımız hiçbir şekilde şehir dışına dahi çıkmadı. Duruma çok şaşırdım ve hemen Siirt Emniyet Müdürlüğünü aradım. Yardımcı olacaklarını söylediler.

Ben hayatımda hiç Siirt'e gitmedim, Siirt'i sadece televizyondaki haberlerden bilirim. Ceza tutanağında Nuri Bayram Caddesi yazıyor. Yakınımızdaki Siirtli bir esnaf arkadaşıma 'Burası neresi?' diye sordum, o bile uzun zamandır gitmediği için bilmediğini söyledi."

“Görüntüler incelenirse hata ortaya çıkar”

Plaka benzerliği olabileceğini iddia eden araç sahibi Erdal ortada bir görüntü kaydı varsa karşılaştırma yapılarak teyit edilebileceğini belirtti. Mağdur olduğunu iddia eden Erdal sözlerini şöyle tamamladı: "Tutanakta aracın ters yöne girdiği ve kameradan tespit edildiği belirtiliyor. Muhtemelen bir plaka benzerliği söz konusu.

Ancak ceza kesilirken sadece plakaya değil; araç sahibinin TC kimlik numarasına, aracın marka ve modeline de bakılması gerekiyor. Bizim aracımız brandalı ve üzerinde ticari yazılar var. Muayene kayıtlarında da fotoğrafları mevcut. E-Devlet'te cezanın altında 'görüntüsü mevcut' yazıyor. Madem ortada kameraya yansımış bir görüntü var, yetkililer bu görüntülere bakıp hangi araç olduğunu görebilirlerdi. Görüntüler bize de iletilebilir, böylece aracın bizim olup olmadığını kolayca teyit edebilirdik."

Yaşanan olayla ilgili araç sahibinin yanlışlığın düzeltilmesi ve kesilen trafik cezasının iptal edilmesi için yasal yollara başvuracağı öğrenildi.