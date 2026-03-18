Son Mühür- İzmir’de güvenlik güçleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2026 Salı günü Karabağlar ilçesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon; İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

Çok sayıda silah ve parça ele geçirildi

Yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda silah ve silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında;

149 adet ruhsatsız tabanca,

77 adet tabanca gövdesi,

38 adet icra yayı ve mili güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Uyuşturucu madde de bulundu

Operasyon yalnızca silahlarla sınırlı kalmadı. Ekipler, satışa hazır hale getirilmiş bir miktar esrar maddesine de el koydu.

2 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Valilikten kararlılık mesajı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uyuşturucu ve silah tacirlerine karşı yürüttüğümüz mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle kararlılıkla sürdürülecektir.”