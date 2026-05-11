Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Metro İstasyonu ile hastane arasında yapımı devam eden yaya tüneli projesi hakkında bilgi veren Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, “Yaya tüneli ile ilgili yapışacak 2 iş var. Bir tanesi çevre düzenlemesi, biri de sertifikasyon düzenlemesi. Yaklaşık 3 hafta içerinde yaya tüneli açılacak” dedi.

İki komisyonda istifa

13 Nisan’da toplumsal cinsiyet eşitliği Gözde Çelik, Tarım ve Hayvancılık komisyonu Zafer İstifasını bildirdi. Gözde Çelik’in yerine Raife Karabatak, Zafer yerine ise Deniz Ural atandı.

Kesin hesaplar komisyona havale

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabı ve ESHOT Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetim Hesabı maddesi komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

İzBB ile Balçova Belediyesi arasında protokol imzalanacak

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak, hemşerilerin eşit fırsatlara erişimlerini sağlamak, sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Balçova Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan protokolün kabulü ve söz konusu protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yetki verilebilmesi hakkında meclis gündemine gelen madde ilgili komisyonlara havale edildi.

ESHOT iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik protokol

ESHOT Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve raporlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve 3 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında protokol imzalanması Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında başkanlıktan gelen önerge ilgili komisyonlara havale edildi.

İzmir’in gürültü haritası çıkarılacak

İzBB ile TÜBİTAK iş birliğiyle kentin gürültü kirliliğine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılacak. İzmir genelinde bilimsel temelli gürültü haritaları hazırlanacak, sorunlu bölgeler tespit edilerek müdahale planları oluşturulacak. Söz konusu gündem maddesi hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a imza yetkisi verilmesi mecliste görüşüldü. Oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gazetecilere İzmir’de müjde

İzmir Gazeteciler Cemiyetinin Dilekçesine istinaden; T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Trafik Basın Kartı sahibi İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılmasına ilişkin komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kişili’den geç kalınmışlık çıkışı

AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “Sayıştay raporuna dayanarak iptal edilmişti. Bu tür şeyleri, sayıştay bulgusu var da onlar niye hayata geçirilmiyor, bunlar geçiriliyor. Çok geç kalınmış ve telafi edilecek husus. Basın mensuplarına sadece otoparklar değil, belediyenin imkanları tanınmalıdır” dedi.

Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır ise cevap olarak, “Ülke genelinde içerde misafir eden partinin elemanı olarak basın mensuplarına üzülmeniz çok ikna olmadık” ifadelerini kullandı.