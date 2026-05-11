Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı arkeolojik kazılara vermeyi planladığı destekler belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde yürütülen bilimsel çalışmalara katkı sunmak hedefiyle hazırlanan protokoller, İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı birinci olağan meclisinde gündeme geldi ve Meclis’te de oy birliğiyle kabul edildi. Belediye meclis gündemine gelen rapor doğrultusunda; Foça, Çeşme, Bayraklı, Bornova ve Selçuk gibi pek çok ilçede yer alan toplam 14 farklı kazı başkanlığı ile iş birliği protokolü imzalanmasına karar verildi. Buna göre; arkeolojik buluntuların envanterinin çıkarılması, restorasyonu ve korunması süreçlerine doğrudan mali destek sağlanacak.

İşte, kazılara ayrılan bütçeler…

2026 yılı için planlanan arkeolojik alan destekler hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Onur Saatlı, “Yıllara sari olarak İzmir ili ve civarlarındaki kazıları destekliyoruz. Bayraklı Tepekule Höyüğüne 3 milyon lira, Yeşilova Höyüğüne 1 milyon 787 bin 500 lira, Teos’a 1 milyon 650 bin lira, Metropolis’e 2 milyon 734 bin 375 lira, Foça Fokai’ya 300 bin lira, Limantepe’ye 962 bin 500 lira, Eritreya’ya 2 milyon 268 bin 750 lira, Nif Olimpos’a 1 milyon 72 bin 500 lira, Urla Klazomenia’ya 893 bin 750 lira, Ayasuluk’a 990 bin lira, Panastepe’ye 825 bin lira, Kemalpaşa Ulucak’a 893 bin 750 lira, Aygay’a 893 bin 750 lira, Klaros’a 893 bin 750 lira olmak üzere 2026 yılında toplam 19 milyon 165 bin 625 TL kazı ekiplerine nakdi destek sağlamış olacağız” diye konuştu.