DEVA Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı ve psikolog İlknur Peder'den önemli bir açıklama geldi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Peder, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara vurgu yaptı. Peder, erişilebilirlik ve bağımsız yaşam hakkının temel insan hakkı olduğunun altını çizerek, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını sözlerine ekledi.

“Sadece sembolik bir dönem olmamalı”

İlknur Peder, Engelliler Haftası’nın yalnızca farkındalık oluşturulan sembolik bir süreç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Engelli bireylerin yaşam koşullarının ve haklarının daha güçlü şekilde gündeme taşınmasının önemine vurgu yaptı.

“Kaldırımlar ve rampalar sorun”

Açıklamasında erişilebilirlik konusundaki eksiklere vurgu yapan Peder; kaldırımlar, rampalar ve temel ulaşım sorunlarının hâlâ çözülememiş olmasının mevcut tabloyu gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata bağımsız ve eşit şekilde katılabilmesini sağlayacak uygulamaların yetersiz kaldığını da belirten Peder, özellikle İzmir gibi denizle iç içe bir şehirde engelli vatandaşların rahatça denize ulaşabileceği alanların sınırlı olmasının eksikliğine de dikkat çekti.

“Hak temelli yaklaşım”

Engelli bireylere yönelik düzenlemelerin yardım kapsamında değil, hak temelli bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğinin altını çizen Peder, erişilebilirlik, bağımsız yaşam hakkı ve sosyal hayata eşit katılımın temel insan hakkı olduğuna da vurgu yaptı.

“Sorun engeller değil, eksik politikalar”

Açıklamasının sonunda toplumsal farkındalığın önemine de değinen Peder, “Engellerin değil, ihmallerin ve eksik politikaların hayatı zorlaştırdığı bir Türkiye mümkündür. Bunun için daha fazla empatiye değil, daha fazla hak temelli uygulamaya ihtiyaç vardır” dedi.