Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü ve bayrama kavuşmanın sevincini bir arada yaşayan İzmirliler, bayram sabahı camilere akın etmeye hazırlanıyor. Konak'tan Karşıyaka'ya, Buca'dan Bornova'ya kadar kentin dört bir yanındaki camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, namaz vaktini kaçırmamak için arama motorlarına yöneldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı güncel takvimiyle birlikte, İzmir başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı saatleri kesinleşti. Türkiye genelinde güneşin doğuşuyla birlikte başlayacak olan bayram namazı heyecanı, en erken saat 06:38'de Iğdır'da, en geç ise 07:49'da Edirne ve Çanakkale'de yaşanacak.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk sabahı İzmir'de bayram namazı saat 07:45'te kılınacak. İzmirliler bu saatte camileri doldurarak omuz omuza bayram coşkusunu yaşayacak ve namazın ardından bayramlaşma merasimine geçecek.

BÜYÜKŞEHİRLER VE EGE BÖLGESİ NAMAZ VAKİTLERİ

İzmir'in yanı sıra çevre illerde ve diğer büyükşehirlerde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 07:39

Ankara: 07:23

Bursa: 07:38

Manisa: 07:44

Aydın: 07:42

Muğla: 07:40

Denizli: 07:37

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Yılda sadece iki kez (Ramazan ve Kurban) kılınan bayram namazı, cemaatle kılınması vacip olan iki rekatlık özel bir namazdır. Diğer namazlardan en büyük farkı, her iki rekatta da üçer adet fazladan tekbir (Zevaid tekbirleri) getirilmesidir.

Niyet edildikten sonra imamla birlikte alınan tekbirlerle namaza başlanır. Birinci rekatta Sübhaneke duasının hemen ardından üç kez tekbir alınır. İkinci rekatta ise sureler okunduktan sonra, rükûya gitmeden hemen önce yine üç kez tekbir getirilir. Namazın tamamlanmasının ardından imamın okuduğu hutbe dinlenir ve bayramın manevi atmosferi tamamlanır.

2026 DİYANET 81 İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ TAM LİSTESİ

İzmir ve büyükşehirler dışında memleketlerinde veya tatil beldelerinde bayramı geçirecek vatandaşlar için Diyanet'in açıkladığı il il namaz vakitleri şu şekilde:

Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32

Ağrı: 06:42

Aksaray: 07:18

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Antalya: 07:31

Ardahan: 06:44

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42

Balıkesir: 07:43

Bartın: 07:26

Batman: 06:49

Bayburt: 06:54

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38

Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53

Düzce: 07:30

Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32

Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31

İstanbul: 07:39

İzmir: 07:45

Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25

Karaman: 07:21

Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Mardin: 06:51

Mersin: 07:15

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Osmaniye: 07:08

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06

Şanlıurfa: 06:58

Şırnak: 06:44

Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Uşak: 07:36

Van: 06:40

Yalova: 07:38

Yozgat: 07:15

07:15 Zonguldak: 07:28