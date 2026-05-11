İzmir siyasetindeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Gerilimi tırmandıran bir gelişme ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşandı. Gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmasını engelleyen önerge CHP grubunun oylarıyla kabul edildi. AK Parti cephesinden bu uygulamaya tepkiler gelirken, bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'dan geldi.

"Baskıcı yönetim anlayışına hizmet etmektedir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kırkpınar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mecliste gündem dışı konuşmaların canlı yayınını kesmesi, CHP’nin şeffaflık ve demokrasi anlayışını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Muhalefetin sesinden rahatsız olan bu anlayış, eleştirileri sansürleyerek gerçekleri gizleyebileceğini sanmaktadır. Mecliste konuşmalara getirilen süre kısıtlamaları ise çoğulculuğa değil, baskıcı yönetim anlayışına hizmet etmektedir.

Daha da dikkat çekici olan, tüm bu yaşananlar sırasında Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın mecliste bulunmamasıdır. İzmir’in sorunlarına çözüm üretmek yerine, eleştirileri kısmaya çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.

İzmir halkı neyin hizmet, neyin sansür olduğunu gayet iyi görmektedir." ifadelerini kullandı.