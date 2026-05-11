İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine ait şirketlerden İZDOĞA soruşturmasında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'in gündeminden düşmeyen soruşturmada sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde yer alan isimler eski yönetim kurulu üyelerinden oluştu. Gözaltına alınan isimler arasında; Tunç Soyer’in danışmanlarından ve İZDOĞA’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA’nın eski genel müdürü Özkan Baturu yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın, Eken ve Baturu’yu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği öğrenildi.

Kaya ve Şimşek hakkında da tutuklama talebi!

Dikkat çeken iki tutuklama talebi daha geldi. Halen tutukluluğu devam eden İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve yeni göz altına alınanİZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek’in de tutuklanması talep edildi. Mahkemenin kararını bu akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.