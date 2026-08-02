Büyükşehrin o bitmek bilmeyen trafiği, sabah telaşı ve günlük hayatın amansız koşturmacası içinde, bir de resmi dairelerde gün boyu sıra beklemek İzmirliler için adeta bir kabustu. Hele ki konu miras gibi çok hassas, detaylı ve bol evraklı bir meseleyse, süreç aylar süren bir sinir harbine dönüşebiliyordu. Vatandaşın omzundaki bu ağır kırtasiye yükünü fark eden yetkililer, uzun süredir kurguladıkları yeni sistemi sorunsuz bir şekilde devreye soktu. Milyonlarca ailenin hayatına doğrudan temas edecek bu adımla birlikte, miras intikali işlemleri çok daha modern ve çağdaş bir çizgiye taşınıyor.

İzmirliler İçin Adliye-Tapu Mekik Dokuması Bitti

Karşıyaka'da ya da Buca'da oturan bir vatandaşın, vefat eden anne babasından kalan evi üzerine almak için haftalarca izin kullanması gerekirdi. Önce mahkemeden veya noterden mirasçılık belgesi çıkarılacak, sonra nüfusa gidilecek, en son tapuda sıraya girilecekti. Yeni dijital entegrasyonla birlikte bu üç kurum arasındaki görünmez duvarlar tamamen yıkıldı. Artık sistem kendi kendine uyanıyor; vefat olayı nüfusa işlendiğinde, varislerin payları otomatik olarak hesaplanıp tapunun sistemine şipşak düşüyor. E-Devlet kapısı üzerinden oturduğunuz yerden onay vererek o bitmeyen tapu kuyruklarından sonsuza dek kurtuluyorsunuz.

Kusursuz İşleyen Bir Dijital Ağ

Ortaya konan bu reformun teknik detayları da oldukça tatmin edici. Değişikliğin temellerini atan Document 13.pdf dosyasında yer alan esaslara göre, süreç tamamen insan hatasından arındırılmış durumda. Memurun yanlış hesap yapması, bir evrakın eksik çıkması veya dosyanın kaybolması gibi aksilikler sıfıra iniyor. Her şey dijital bir güvenlik çemberi içinde gerçekleştiği için, aile fertleri hiçbir şüpheye düşmeden, gönül rahatlığıyla hakları olan gayrimenkulün devrini alabiliyorlar.

Cebinizdeki Para Size Kalıyor

Özellikle mirasçı sayısının çok olduğu durumlarda masraflar inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Ortak bir temsilci atamak, noterde sayfalarca vekaletname yazdırmak ve harç ödemek İzmirli vatandaşın belini büküyordu. Şimdi tüm onay mekanizmaları dijitale taşındığı için, bu fuzuli harcamaların tamamı cüzdanınızda kalıyor. Gayrimenkul uzmanları, sırf bu prosedürler yüzünden yıllarca atıl duran, çürümeye terk edilen binaların da bu hızlı devir işlemleri sayesinde hızla ekonomiye ve kentsel dönüşüme kazandırılacağını belirtiyor.