Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in metropol ilçelerinden Karabağlar’da sporcular yeni sahalar açılması için resmen isyan bayrağı açtı. İlçede 33 amatör takım, 2 kadın takımı, 8 master takımı ve toplamda 5 bine yakın sporcu olduğunu belirte Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü Başkan Vekili Nuri Önen, “Hepimizi tek bir sahaya mahkum ettiler” dedi.

“Siyasi rekabet geleceğe darbe vuruyor”

Karabağlar’ın Yeşilyurt semtinde bir saha olduğunu ve bir de Uzundere’de ayrı bir saha olduğunu belirten Önen, “Uzundere’deki saha bitti ancak kullanamıyoruz. Belediye bakanlığı eleştiriyor, bakanlık ise belediyeyi suçluyor. Siyasi rekabet ne yazık ki çocukların geleceğine darbe vuruyor. Şu anda kullanabildiğimiz bir sahamız var. Onu da kullanmak için resmen sıraya giriyoruz. Spor tesislerine ihtiyacımız olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz fakat sesimizi duyan olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Spor kulüpleri kötü durumda”

Özellikle kent genelinde ‘arka sokaklar’ olarak tabir edilen bölgelerde çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için sporun çok önemli bir mecra olduğunun da altını çizen Önen, “Çocukları spora teşvik etmeye böylelikle de bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Fakat elimizdeki imkanlar resmen yetersiz. Belediyeye gidiyoruz ayrı, hükümet temsilcilerine gidiyoruz ayrı şey söylüyorlar. Biz mi söyleyeceğiz nereye ne yapılması gerektiğini! Açıkça söylüyorum, Karabağlar’da spor kulüpleri kötü durumda. Oysa ilçenin en büyük sivil toplum kuruluşları bu kulüpler. 5 bin sporcumuz var ama kimse saha ihtiyacımızı gidermiyor” dedi.

İzmir milletvekillerine de seslendi

Son olarak yetkililere seslerini duyurmak için çağrı da yapan Önen, “Her şey çocuklarımızın geleceği için. Tüm İzmir milletvekillerine sesleniyoruz, buradaki genç sporcuların sesini duyun. Hep beraber el atalım ve çocuklarımızı hem bağımlılıktan hem de internetteki kötü alışkanlıklardan uzak tutalım” diye konuştu.