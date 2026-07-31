Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Umut Mahallesi’nin sokakları, bu kez sıradan bir yaz akşamına değil, mahalle kültürünü ayaklandıran renkli bir şenliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon, muhtarlık binasının hemen yanındaki alanda binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Çocukların neşeli çığlıkları sokakları doldurdu. Alanda kurulan stantlar, yüz boyama atölyeleri, patlamış mısır kokusu ve sahnedeki gösteriler... Karabağlarlılar uzun zamandır özledikleri o sıcak komşuluk havasını saatler boyunca doyasıya soludu.

Minikler evden dışarı adım attı

Şenliğin asıl ev sahibi kesinlikle çocuklardı. Mini disko, sihirbaz ve jonglör gösterileri akşam boyunca sürdü. Sıcak havalarda evden çıkmakta zorlanan aileler için bu buluşma adeta bir nefes alanı yarattı.

Yurtoğlu Mahallesi'nden çocuklarını alıp gelen Hatun Çelik, duygularını saklamadı. Sıcaklarda evde sıkılan miniklerin burada enerjilerini attığını, bu tür etkinlikleri hiç kaçırmadıklarını dile getirdi. Sekiz yaşındaki Serhat Sarsılmaz'ın şu sözleri ise durumu özetledi, "Evde bütün gün canım sıkılıyordu. Burası harika oldu" dedi.

On yıl görev yaptığı mahalleye vekil olarak döndü

Sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın konuşması oldukça samimi bir tondaydı. Karabağlar’ın kendisindeki yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Yıldır, bölgede geçmişte 10 yıl görev yaptığını hatırlattı. Yıldır, "Mutlaka hayatınızın bir yerinde yollarımız kesişmiştir. İki yılı aşkın süredir Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızla yanınızda olmaya çalışıyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik de organizasyondan duyduğu memnuniyeti paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Müzik dolu final ve şehir genelinde devam edecek şenlikler

Yaklaşık 4 saat süren eğlence, sanatçı Öznur Korkmaz'ın konseriyle zirveye tırmandı. Kalabalık, sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Bu arada Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) aracı da alandaydı. Görevliler bir yandan şenliği takip ederken bir yandan da mahalleliden gelen talep ve şikayetleri tek tek not etti.

Büyükşehir Belediyesi, bu ücretsiz kültür ve sanat buluşmalarını yaz boyunca İzmir’in diğer mahallelerine de taşımayı hedefliyor.

