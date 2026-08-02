TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye'de ana kadro mücadelesi hızından hiçbir şey kaybetmeden sürüyor. Gece yayınlanan bölümde Kübra Satılmış, iki etabı da göğüsleyerek ana kadroya adını yazdırdı.

Kübra Satılmış, yarışmanın ana kadrosuna katılan 14. isim oldu. Şeflerin karşısına çıkardığı tabaklarla rakiplerini geride bırakan yarışmacının hayatı da kısa sürede merak konusu haline geldi.

Ana kadro mücadelesinde gece neler yaşandı

Yarışmacılar, ana kadroya kalan sınırlı sayıdaki koltuk için iki ayrı etapta ter döktü. Bir önceki bölümde Ayşenur İnal her iki etabı da birincilikle tamamlayarak 13. ana kadro üyesi olmuştu.

Son bölümde ise ilk turda gösterilen performansın ardından özgünlük etabı belirleyici oldu. Kübra, jüri masasına götürdüğü tabakla şeflerin beğenisini toplayarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Kübra Satılmış kimdir, kaç yaşında?

32 yaşındaki yarışmacı aslen Nevşehirli. Mesleğini özel yat şefi olarak sürdürüyor ve mutfakta uzun süredir profesyonel tempoda çalışıyor.

Yöresel mutfak kültürünü modern sunum teknikleriyle harmanlayan bir çizgi izliyor. Bu yaklaşım, elemelerde hazırladığı tabaklarda da kendini gösterdi. Yat mutfağında edindiği tecrübe, kısıtlı süre ve sınırlı malzemeyle çalışma alışkanlığı kazandırdı. Yarışmanın tempolu yapısında bu birikimin işine yaradığı görüldü. Özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor; evli olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

MasterChef ana kadro ve yedek isimler

Ana kadroya giren yarışmacılar sırasıyla şöyle: Batuhan, Nilay, Hasan Alp, Şiringül, Enes, Eyüp Can, Demirhan, Nurten, Şadi, Burçin, Tolga, Muhammed, Ayşe ve son olarak Kübra Satılmış.

28 Temmuz'da yapılan yedek kadro mücadelesini kazanan isimler ise Emre, Cansu, Hami Efe, Fatma, Faruk, Nesibe, Esra ve Betül oldu. Yedek kadrodaki yarışmacılar, ilerleyen haftalarda ana kadroya dahil olma şansını yakalayabilecek.

Ana kadro kapıları henüz tamamen kapanmadı. Kalan koltuklar için verilen mücadele, önümüzdeki bölümlerde de ekran başındakileri televizyon karşısına toplayacak. Şeflerin verdiği tabakları eksiksiz çıkaran isimler yarışmaya devam ederken, elenen yarışmacılar için yedek kadro son şans olarak kalıyor.