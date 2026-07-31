CHP İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, CHP İzmir İl Başkanlığı'na ise Utku Gümrükçü atanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda belediye başkanı ve ilçe başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurmuştu.

Bu isimlerden biri de CHP Karabağlar eski İlçe Başkanı Volkan Gürboğa oldu. Gürboğa, YENİ Parti'nin Karabağlar İlçe Başkanı olurken, bugün yaptığı açıklamayla da CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'ye yanıt verdi.

"Tarih, kimin ilkelere sahip çıktığını mutlaka yazacaktır!"

Bir kamuoyu açıklamasında bulunan Gürboğa, "Elitler gitti, emekçiler burada kaldı.” demek kolaydır.

Ben CHP’nin kapısından 15 yaşında girdim.

Lise Komisyonu’ndan başlayarak yıllarca afiş astım, bildiri dağıttım, sandıklarda görev yaptım, seçim bürolarında sabahladım.

Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım.

İzmir İl Başkan Yardımcılığı yaptım.

İlçe Başkanlığı yaptım.

Hiçbir görevi lütufla değil, alın terimle yaptım.

Bugün bana ve benim gibi ömrünü bu mücadeleye vermiş insanlara “elit” demek; yılların emeğine saygısızlıktır.

Ben koltuk için değil, vicdanımın gereğini yaptığım için yeni bir yola çıktım.Mutlak butlan kararıyla oluşan sürecin doğru olmadığına inandım.

Sokaktaki vatandaşın değişim talebini gördüm.

Bu yüzden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in başlattığı yeni harekette yer aldım.Emek, bulunduğun makamla değil verdiğin mücadeleyle ölçülür.

Dün emekçiydik

Bugün de emekçiyiz.

Yarın da emekçi olmaya devam edeceğizKimsenin, yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi’ne vermiş insanları bir cümleyle küçümseme hakkı yoktur.

Tarih, kimin koltuğa kimin ilkelere sahip çıktığını mutlaka yazacaktır" dedi.