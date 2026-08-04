Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi ağustos ayı birinci olağan meclis birleşiminde AK Partili meclis üyesi Emrah Erol’un belediye bürokratlarıyla ilgili açıklamaları dikkati çekti. Meclis toplantısının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alarak Konak’ta olan bazı sorunları belediye bürokratlarına aktardıkları ancak çözüm bulamadıklarını söyleyen AK Partili Erol, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya durumu aktardı.

“Arıyoruz ama sonuç alamıyoruz”

“Bizim buradaki amacımız Konak sınırları içinde üzüm yemek, bağcıyla yakinen ilişkimiz olsa da dövmek değil” sözleriyle açıklamalarına başlayan AK Partili Erol, “Bazı bürokratlarımız var, ikisinin ismini vereceğim. Bürokratların bazılarına ulaşmak çok zor. Bir daire başkanlığına, genel sekretere çok hızlı ulaşıyorum ama Konak’ta bazı bürokratları arıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Geçen hafta temizlik işlerinden talebimiz oldu, defalarca yapılacak derken biz bunları sosyal medyada da paylaşabilirdik. Bizden ister istemez talepler oluyor, biz de bunları bürokratlara bildiriyoruz ama sürekli bahane ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu kadar zor mu talep edilenlerin yerine gelmesi. Fen İşleri müdürümüzden 1 ay oldu, bir sokakta bir yerin düzelmesi noktasında ricamız oldu. Karo taşı değişecek. Belediyenin imkanı yoktur, biz temin edelim. Eleman sıkıntımız mı var, hafta sonu geleyim ben çalışayım” dedi.

“Sizi tanımasam…”

“Sanırım bürokratlarımızın bazıları sizi dövdürmek için uğraşıyorlar” çıkışında da bulunan Erol, “Resmi çekecek, Twitter’a atacağız. Bu işler böyle daha hızlı yürüyor herhalde. Böyle bir sıkıntımız var, size söylemek istedim. Diğer bürokratlarımızla ilgili büyük sıkıntımız olmadı ama o noktaya geliyor. Sizi tanımasam ‘AK Partili meclis üyelerinin istediklerini yapmayın’ dediğinizi düşüneceğim ama sizi tanıyorum. Bu tarz bir durumla daha karşılaşırsam bunu size yapılan bir şey olduğunu düşüneceğim ve konuyu sosyal medyadan aktaracağım” mesajı verdi.

AK Partili Eroğlu’nun açıklamaları sonrası Başkan Mutlu ise “Konu galiba TCDD’deymiş. Talepte bulunmuşsunuz, treni çekememişler o yüzden çöpü alamamışlar” dedi. Eroğlu, “İki tane irtibat numarası verdik ve defalarca ‘Arandınız mı?’ diye sorduk ama aranmamışlar” dedi.

Başkan Mutlu söz verdi: İlgileneceğim!

Başkan Mutlu da “Ben bu konuyla ve sürüncemede bırakanlarla ilgileneceğim” sözü verdi.