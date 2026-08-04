Köy Düğünü, 2022 yapımı bir romantik komedi. Düğün hazırlıkları sırasında kontrolden çıkan olayları mizahi bir dille anlatıyor. Şehir ile köy arasındaki kültür farkı da hikâyenin ana damarını oluşturuyor.

Filmin başrollerini paylaşan isimler dizi ekranlarından tanıdık. Yönetmen koltuğundaki isim ise Hasan Doğan. İşte yapıma dair ayrıntılar.

Köy Düğünü filminin çekim yerleri

Çekimler tek bir lokasyonda tamamlanmadı, farklı noktalarda sürdürüldü. Bazı sahneler ise Aydın'ın Didim ilçesinde kayda alındı.

Ege'nin bu bölgesi, köy hayatını yansıtan sahneler için tercih edildi. Didim çevresindeki kırsal dokusuyla filmin atmosferine katkı sağlayan mekânlar kullanıldı. Yapımın görsel dünyası da bu tercihle şekillendi.

Kadroda kimler rol alıyor?

Irmak karakterini Tuğba Melis Türk, Emre'yi ise Gökberk Demirci canlandırıyor. İkili, hikâyenin merkezindeki ilişkiyi taşıyan isimler.

Esin Hala rolünde Asuman Dabak, İsmet Dede rolünde Selahattin Taşdöğen var. Esra karakterini Rüya Coriç, Gürkan'ı ise Metin Keçeci oynuyor.

Kadronun geri kalanında Işıltı Su Alyanak, Osman Bayar, Tülay Bulut ve Mehmet Küçükyılmaz bulunuyor. Deneyimli oyuncularla genç isimlerin bir arada olması, filmin komedi tonunu güçlendiren unsurlardan biri.

Filmin konusu ve yönetmeni

Hikâye, uzun süredir birlikte olduğu Esra ile evlenmeye hazırlanan Emre'nin etrafında dönüyor. Emre, organizasyonun her ayrıntısını titizlikle planlar.

Ancak köyde yaşayan ailesine davetiye götürme meselesi işleri değiştirir. Esra'nın köye gitmeyi kesin bir dille reddetmesi üzerine Emre, asistanı Irmak'la birlikte yola çıkar. Bu yolculuk, planlanan her şeyin altını üstüne getirir.

Yönetmenliği Hasan Doğan üstlendi. Film, düğün telaşı üzerinden aile ilişkilerini ve şehirli-köylü ayrımını hafif bir dille ele alıyor.

Televizyon yayınıyla birlikte yapımın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Romantik komedi türünü sevenler için akşamın alternatifleri arasında yerini aldı.