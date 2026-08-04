Karabağlar Belediyesi, mahalle kültürünü artırmak ve vatandaşlar arasındaki dayanışmayı yükseltmek içim gerçekleştirdiği "Aile Köyü 7'den 70'e Birlikte" etkinliğini Peker Parkı'nda düzenledi. Etkinlikte Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerinden vatandaşlar buluşurken, her yaştan katılımcıya yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Oyunlar, atölyeler ve müzikle renkli anlar!

Program çerçevesinde çocuklar ve aileler oyunlar ve atölye çalışmalarıyla keyifli vakitler yaşarken, müzik dinletileri de etkinliği canlandırdı. Karabağlar Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerle mahalle sakinlerini bir araya getirerek komşuluk ilişkilerini yükseltmeyi ve ortak yaşam kültürünü desteklemeyi amaçlıyor.

Sıradaki buluşma Devrim Mahallesi'nde gerçekleştirilecek!

Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Aile Köyü 7'den 70'e Birlikte" etkinliğinin bir sonraki adresinin Devrim Mahallesi olacağı açıklandı. Karabağlar Belediyesi, tüm vatandaşları 10 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Kartal Parkı'nda düzenlenecek etkinliğe davet ederek, mahalle sakinlerini dayanışma ve paylaşım dolu buluşmada buluşmaya çağırdı.

